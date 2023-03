Acteur Peter Thyssen maakt opwachting in ‘Fair Trade 2’, dat nu al te zien is op Streamz

Dag op dag twee jaar na de uitzending van de allereerste aflevering op VTM, verschijnt sinds woensdag 15 februari elke week een nieuwe aflevering van seizoen 2 van de politiereeks ‘Fair Trade’ op streamingplatform Streamz. In tegenstelling tot het eerste seizoen, zal het tweede slechts zes afleveringen tellen. Onder meer de Veurnse actrice Katrien Vandendries kruipt zoveel jaar na ‘Zone Stad’ opnieuw in de rol van een politiecommissaris. Ditmaal in die van hoofdcommissaris Gina Gomez. Ook acteur Peter Thyssen mag ditmaal gouden kronen opspelden. Hij is in het tweede seizoen te zien als commissaris Dimitri Kremer.

Of we in het tweede seizoen dezelfde spanning mogen verwachten dan in het eerste deel? “Dat denk ik wel. Al denk ik wel dat het op een andere manier spannend in elkaar zit”, maakt Thyssen zich sterk. “Uiteraard zijn er veel dezelfde personages, maar er zit toch een andere soort spanning in dan tijdens het eerste seizoen. De spanningen komen alleszins niet meer van Wally, want die heeft helaas het leven gelaten. Acteur Kevin Janssens is gelukkig nog wel kerngezond, maar het personage Wally Wilson heeft het er helaas minder goed vanaf gebracht. Eigenlijk blijft de look and feel dezelfde, maar is het toch net ietsje anders. Bij de visie van de eerste twee afleveringen in Kinepolis Antwerpen, heeft producer Marc Punt het heel goed verwoord. Ze hebben bij het schrijven van de tweede reeks rekening gehouden met wat er uit het eerste seizoen echt heeft gewerkt bij de kijkers. Dat klopt ook wel. Als ik het nu zelf in zijn geheel bekijk op Steamz, vind ik het zo goed gedaan en zo knap in elkaar steken. Echt heel goed gedaan.”

In onze eigen directe omgeving lijkt alvast duidelijk dat nu al heel wat mensen de weg richting Streamz gevonden hebben om het tweede seizoen te bekijken. De reacties op sociale media en bijhorende memes, liegen er evenmin om. Week na week zitten de streamingkijkers op woensdag aan het kleine scherm gekluisterd om een nieuwe episode te zien verschijnen. De lokroep naar een tweede seizoen kon dan ook niet uitblijven. Of die er ook effectief komt, durft Thyssen niet meteen te bevestigen. “Ik vermoed dat de cast qua spelplezier wel zeker zin heeft in een derde seizoen, maar ik weet niet of er ooit de intentie is geweest om er een derde seizoen van te maken. Daar zal producer Marc Punt beter op kunnen antwoorden. Twee seizoenen stond alleszins in de plannen. Ik heb er zelf alleszins nog niets over gehoord, maar je weet het nooit. Uiteraard hangt dat ook dikwijls af van hoe de kijkers het smaken. Eerst en vooral moet je wachten tot de volledige reeks op Streamz staat en moet je de reactie van die kijkers afwachten, maar daarnaast is het nog wachten tot het hele seizoen ook op VTM te zien is geweest om daar de reactie van het grote publiek te horen te krijgen.”

In een gesprek met Marc Punt, liet de producer de deur voor een derde seizoen op een kier staan, maar liet hij inderdaad optekenen dat er momenteel geen plannen zijn voor een derde jaargang. Hij verwees graag naar de eerdere succesreeks van zijn hand, ‘Matroesjka’s’. Ook daar werden amper twee seizoenen van gedraaid, terwijl er vanwege het grote publiek wel vraag was naar een derde. (PADI & Tom)