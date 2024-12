Acteur Ivan Pecnik maakt zich op om Brik Van Dyck te eren in ‘Christmas Comeback’: “Ook na zijn overlijden is zijn aanwezigheid nog voelbaar”

Vanaf donderdag 5 december slaat de Sven De Ridder Company naar goede gewoonte de tenten op in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater om er ruim een maand lang op de bühne te staan met hun nieuwste kerststuk. Dat zal ditmaal de titel ‘Christmas Comeback’ krijgen, met opnieuw een rol die weggelegd werd voor de Kooigemse Leen Dendievel. Al zal de vrolijke voorstelling uitzonderlijk ook een donker randje kennen, want het wordt de eerste voorstelling waar bezieler en medeoprichter Brik Van Dyck niet fysiek zal hebben aan meegewerkt tot het eindproduct. Al leverde hij er wel nog het scenario voor. “Maar desondanks voel je zijn aanwezigheid nog. Logisch ook, want hij was een van de absolute steunpilaren van de Sven De Ridder Company. We praten nog elke dag over hem en er wordt tijdens de repetities meer dan regelmatig nagedacht over hoe Brik bepaalde zaken zou hebben aangepakt”, zegt Ivan Pecnik, die de moeilijke taak kreeg om hem op te volgen in het stuk.

“Ik heb in het verleden heel regelmatig met Brik samengewerkt. Niet alleen tijdens ‘Proper Lakens’ of ‘Prison Party’, maar ook tijdens ‘De rechtvaardige rechters’ of ‘Tegen de sterren op’, dus we kenden elkaars kwaliteiten wel door en door. Daarom kan ik ook in alle eerlijkheid zeggen dat ik ‘Christmas Comeback’ echt wel een van zijn betere stukken vindt die hij ooit geschreven heeft”, maakt Pecnik duidelijk in een gesprek aan onze redactie. “Het is een echt humoristische kerstkomedie die draait rond een boysband die enorm populair was in de jaren negentig. Die worden opnieuw samengebracht in een hotel en daar blijkt dat de tijd toch wel heeft toegeslagen. Alles speelt zich trouwens ook af in een hotel, in drie suites waar we dan elk logeren. De leden van die boysband, G-String, worden vertolkt door mezelf, Sven De Ridder en Gunther Levi en om voor het nodige evenwicht te zorgen, staan er ook twee dames op de scène. Dat zijn Leen Dendievel en Jasmine Jaspers. Jasmine speelt de persoon die ons na zoveel jaren opnieuw heeft samengebracht, terwijl Leen iemand van het hotel zal spelen. En dat er daar vanalles staat te gebeuren in dat hotel, dat staat als een paal boven water.” En Pecnik mag opnieuw zijn gekende musicalstem bovenhalen, want er wordt zelfs gezongen. “En gedanst! Hoewel het natuurlijk geen musical is. Maar het klopt, er zal inderdaad gezongen worden. We zijn met z’n drieën de opnamestudio in getrokken en hebben wel degelijk liedjes ingezongen die speciaal geschreven werden door Sven. Hij zorgde zowel voor de tekst als de muziek. Het arrangement zelf werd in de studio gemaakt.”

© Tom

Hoewel Ivan er naar uitkijkt om met het stuk in première te gaan, beseft hij ook dat het wel met een dubbel gevoel is. “Ik heb wat dingen moeten verschuiven in mijn agenda, maar heb geen seconde getwijfeld. Ik moést dat gewoon doen! Ik was zeer vereerd dat ik gekozen werd en de kans kreeg om zo’n opdracht aan te nemen, maar aan de andere kant had ik uiteraard wel liever gehad dat ik mijn agenda niet vrij moest maken en dat Brik er gewoon zelf bij zou kunnen zijn zoals initieel gepland. Dus het is zeker een meer dan bevreemdend gevoel. Ook de manier waarop alles gegroeid is, was mentaal intens. Toen het ziektebeeld bekend was, werd ik aanvankelijk gevraagd of ik het zag zitten om als alternate te werken en links en rechts wat voorstellingen op mij te nemen als de chemokuur te zwaar zou uitvallen om alles te combineren. Dan werd het de helft van de voorstellingen en uiteindelijk werd het alsmaar duidelijker dat Brik zelfs geen enkele voorstelling zou kunnen spelen. Uiteraard vind ik het een eer dat Brik aan mij gedacht heeft, maar ook tijdens de lezingen en repetities, was de adem van Brik nog altijd voelbaar in het personage. Die was immers op zijn persoon geschreven en daar probeer ik graag zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Ik probeer er wel over na te denken op welke manier Brik het zelf graag gespeeld zou hebben.”

© Tom

Maar dat de trein van de Sven De Ridder Company voort blijft denderen, wordt ook in de ticketverkoop erg duidelijk. Traditiegetrouw zijn de kerstvoorstellingen altijd goed voor legio extra voorstellingen en dat is ook nu niet anders. “Bijna alle voorstellingen staan open en hoewel de première nog moet plaatsvinden, zijn al heel wat voorstellingen zo goed als volzet”, bevestigt Pecnik. “Er zijn nu al dagen dat we drie voorstellingen op een dag spelen. Om 11, om 15 en 20 uur, dus een vierde kan er echt niet meer bij. Of we zouden al middernachtvoorstellingen moeten spelen, maar dat leidt ons weer echt te ver. En ’s anderendaags spelen we er dan opnieuw twee of drie op een dag. Ik denk dat met wat er nu al aangekondigd is, we tot het slot op 10 januari in totaal iets van een 40 voorstellingen gespeeld zullen hebben van ‘Christmas Comeback’. Dus mensen die willen komen kijken, moeten best niet te lang wachten om de goede plaatjes te bemachtigen. Maar dat verwondert me niet, want ook dat is de kerstperiode. Mensen houden er in de winterse dagen eens te meer van om gewoon in een gezellig warm theater een stuk mee te pikken waarbij ze ongedwongen mogen en kunnen lachen.” (PADI & Tom)

Tickets en informatie over ‘Christmas Comeback’ zijn te vinden via http://www.svenderiddercompany.be/.