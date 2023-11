ABBA4U was te gast in Owla Brugge

ABBA4U stond op het podium van de Owla in Brugge. De voormalige Heilige Familiekerk was goed gevuld.

Vanaf de eerste noten zat de sfeer er meteen goed in. De achtkoppige band die al 13 jaar samen speelt brachteen eerbetoon met hits van ABBA, zoals ‘Dancing Queen’, ‘Waterloo’, ‘Mama Mia’… Bij het liedje ‘Does Your Mother Now’ was het de gitarist Peter Buytaert die de mannelijke strofen op zich nam. Het was een avond vol sfeer en mooie muziek. Kortweg, nostalgie voor jong en oud. (PADI – foto’s Christophe)

© gsm Christophe