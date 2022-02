Aaron De Veene uit Kachtem speelt in ensemble en is understudy van hoofdrol Rolf in de nieuwe versie van ‘The Sound of Music’ in Antwerpen en Hasselt

Vanaf 31 maart wordt ‘The Sound of Music’ in een nieuwe versie van regisseur Stany Crets voorgesteld in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Vanaf 22 april is deze productie te zien in Trixxo Arena in Hasselt. Eén van de jonge acteurs op de planken is Aaron De Veene, die understudy is van hoofdrol Rolf en ook lid is van het ensemble. Aaron heeft zijn eigen stekje in Antwerpen, maar hij woonde ook tien jaar in Kachtem. Zijn mama Patsy Vanmeenen en haar partner Andy Algoedt wonen nog altijd in Kachtem. Aaron zelf bewaart mooie herinneringen aan de vijf jaar dat hij een studentenjob uitoefende in het Rhodesgoed in Kachtem.

In april mag Aaron 26 kaarsjes uitblazen. We zijn er echter zeker van dat er nog maar weinig leeftijdsgenoten méér op tv te zien waren dan Aaron. Inderdaad, vanaf het najaar van 2019 tot en met het voorjaar van 2021 of ongeveer anderhalf jaar was Aaron in prime time op verschillende tv-zenders te zien in de Dash-reclame rond ‘De servetten zijn vuil’. Aaron heeft dus al een ‘bekende kop’ en velen spreken hem daar ook nog over aan.

Indien ik mij niet vergis ben je een Oost-Vlaming. Hoe verzeilde je dan wel in West-Vlaanderen?

Aaron: “Mijn mama Patsy Vanmeenen leerde haar nieuwe vriend Andy Algoedt uit Kachtem kennen. Op twaalfjarige leeftijd kwam ik in Kachtem wonen en ik bleef daar tien jaar.”

Wat vond je van die tien jaar op West-Vlaamse bodem in Kachtem?

Aaron: “Qua studies bleef ik naar de middelbare school in Deinze gaan, want daar zaten mijn vrienden. Ik deed wel vijf jaar een studentenjob in het Rhodesgoed in Kachtem. Ook toen ik studeerde aan het Conservatorium in Brussel bleef ik daar werken. Enkel tijdens het laatste jaar was dat niet meer combineerbaar en ben ik daarmee gestopt. Wim en Hilde van het Rhodesgoed komen altijd naar mijn shows kijken. Ze kennen mij inderdaad heel goed.”

Bewaar je nog andere leuke herinneringen aan West-Vlaanderen?

Aaron: “Mijn vrienden woonden toen vooral in de regio Deinze. Mijn stiefzus – de dochter van Andy – was pas vijf toen we in Kachtem gingen wonen. Ze ziet mij en mijn jongere broer Robbe als haar broers. Ik beleefde mooie momenten in het Rhodesgoed. Vooral daar, net zoals op de Markt in Izegem. Ik vind dat een leuke omgeving.”

Aaron kreeg de hoofdrol in ‘Robin Hood & Ik’. © PADI

De hoeveelste productie is dat waaraan je nu deelneemt?

Aaron: “In 2019 studeerde ik af. In april word ik 26 jaar. Ik speelde al mee in ‘Spamalot, ‘Er was eens’, ‘Assepoester, ‘Zwijg kleine’ bij Loge 10, ‘Bosman & Coppenolle’, ‘Robin Hood’, ‘Kiss of the spider woman’, ‘Sound of Music’, ‘Sneeuwwitje’… Ik denk dat ik toch aan zo’n tiental producties deelnam.”

De ruime cast mét hoofdrolspeler Aaron in ‘Robin Hood & Ik’. © PADI

Welke mooie herinneringen bewaar je daaraan?

Aaron: “Ik werk heel graag bij Deep Bridge. Ik mocht bij hen stage doen. Ze waren blijkbaar heel tevreden over mij, want ik werd gevraagd voor ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Robin Hood’. Deep Bridge gaf mij veel kansen en ik ben hen daarvoor heel dankbaar. Het team aanzie ik – na al die maanden – een beetje als familie.”

Je bent nu ook understudy van Rolf én je doet mee in het ensemble van ‘The Sound of Music’. Wat vind je van deze productie?

Aaron: “Het is een familiemusical voor jong en oud. Ik vind de muziek geweldig en mijn mede-acteurs zijn stuk voor stuk toppers. Ik ben heel blij dat ik deel van deze productie mag uitmaken. Het hartverwarmende verhaal en liedjes als ‘Do Re Mi’, ‘My Favorite Things’ en ‘Edelweiss’ maken bovendien van The Sound of Music een klassieker die je simpelweg niet mag missen!”

Aaron (links) in de Dash-reclame.

Jij was toch ook tientallen keren te zien in de Dash-reclame op tv?

Aaron (lacht): “Inderdaad, ik was heel lang te zien in de Dash-clip van ‘De servetten zijn vuil’. Van het najaar van 2019 tot en met het voorjaar van 2021 was ik praktisch iedere dag in prime time te zien op verschillende tv-zenders in deze Dash-reclame.”

Aaron (links) was ruim anderhalf jaar op diverse tv-zenders te zien in deze Dash-reclame.

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Aaron: “Ik hoop binnen vijf jaar nog steeds bij Deep Bridge te werken. Ik heb het geluk dat ik van hen heel veel mag doen, dat ik veel kansen krijg. Ik hoop dat er nog veel andere leuke aanbiedingen volgen, waarin ik kan meespelen samen met leuke mensen.” (PADI)

Info en tickets ‘The Sound of Music’: www.deepbridge.be