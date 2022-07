87-jarige Paula Naessens uit Wakken staat tijdens ‘Heb je even voor mij’ op het podium bij Frans Bauer in Brugge

Vrijdagavond 1 juli zal voor altijd in het geheugen staan gegrift van Paula Naessens uit Wakken. Twee jaar geleden zorgden de drie dochters als verjaardagscadeau voor tickets voor het optreden van Frans Bauer in Brugge, maar door corona duurde het maar liefst méér dan twee jaar vooraleer Paula haar idool terug aan het werk zag. Deze keer kon ze wel even erbij staan op het podium tijdens zijn nummer ‘Heb je even voor mij’, maar op dat moment had Frans niet veel tijd om naar de kranige oma te kijken.

Jannick Depaepe uit Wakken, Veronique Depaepe uit Oostrozebeke (runt Bistro Belle in Izegem) en Angelique Depaepe uit Waregem wilden hun mama Paula Naessens uit Wakken eens écht gelukkig maken met een onvergetelijk cadeau. “En daarmee zijn we niet aan ons proefstuk toe”, vertelt Veronique. “We deden dat ook al voor haar 80ste verjaardag. Toen trad Frans Bauer op in Waregem. We staken ons ma zelfs geblinddoekt in de auto en brachten haar naar de zaal. Ze weende van geluk. Ons opzet was geslaagd.”

En Frans maar zingen… © PADI/Petra

De dochters van Paula besloten hun lieve moeder nogmaals te verrassen met haar 85ste verjaardag, maar toen kwam corona om het hoekje piepen en kon zijn optreden in Concertgebouw Brugge niet doorgaan. Het duurde maar liefst 2,5 jaar vooraleer ze, samen met hun nu al 87-jarige moeder vorige vrijdagavond eindelijk naar het optreden van Frans konden gaan in Brugge. De oudste zus probeerde te regelen dat hun moeder eens op het podium kon staan, terwijl Frans ‘Heb je even voor mij’ zong, want dat is haar lievelingsliedje. Ze deed navraag bij een mevrouw die instond voor de zaalbegeleiding en ook bij de techniekers van Frans Bauer.

© PADI

Toen Frans met dat lied begon, kwamen inderdaad Paula en haar oudste dochter op het podium. Ze draaiden rond Frans, maar die wist precies niet wat er gebeurde, want even daarvoor hadden ze al twee mannen van het podium moeten verwijderen wegens té lastig. Frans ging eens kort bij Paula en haar dochter Jannick staan, maar daarna stonden beide dames te zingen terwijl hij even verder stond. Geslaagd was dat echt niet. Een slechte timing, slechte afspraken, want zoals velen zagen mochten er heel wat mensen op het podium naast Frans gaan staan terwijl hij aan het zingen was. Paula was niet ontgoocheld, maar de dochters hadden van deze muzikale ontmoeting toch meer verwacht. “We hopen dat ons moeder 90 jaar wordt. Dan zullen we zorgen voor een nieuwe verrassing”, besluit dochter Veronique. (PADI)