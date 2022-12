’50 Years of ABBA In Symphony’ te gast in Kursaal Oostende

In een organisatie van Concertevents kwam de show ’50 Years of ABBA In Symphony’ naar Kursaal Oostende. Sinds de groep ABBA in 1974 het Eurovisiesongfestival won met de song ‘Waterloo’ veroverden ze de hele wereld. Tot op vandaag blijft hun muziek verder leven.

ABBA, één van de grootste popgroepen aller tijden, vierde in 2022 zijn vijftigste verjaardag, en dat hebben ze in Oostende geweten. Het European Fhilharmonia bracht een ode aan deze legendarisch groep met het opvoeren van hun grootste hits. Hiervoor gingen ze een geslaagde samenwerking aan met de koren La Chantanne en het Arenbergkoor. Het prachtige symfonische orkest onder leiding van dirigent Walter Proost bracht de melodieën van de vele gekende liedjes tot leven in Kursaal Oostende. Alle grootste hits werden vol overgave gebracht door het bedreven orkest en in perfecte harmonie met het koor. De strijkers brachten een overvolle zaal in hogere sferen met klassiekers als ‘Gimme Gimme’, ‘Dancing Queen’, ‘Waterloo’, enz. Deze werden goed begeleid door de vakkundige blazers, die voor een stevige ondersteuning zorgden. Het geheel klonk dan ook geweldig goed. Het publiek kon hun hoge verwachtingen ingelost zien, en werd dan ook beloond met een dubbele encore na een oorverdovend applaus. Met de laatste tonen van ‘Voulez-Vous’ zond dirigent Proost een tevreden publiek huiswaarts. (PADI & Stan)