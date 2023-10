50 jaar na de iconische clip komt Willem Vermandere opnieuw naar Brugge

Willem Vermandere, één van Vlaanderens meest gerenommeerde volksmuzikanten, komt op 5 mei om 15 uur naar Concertgebouw Brugge. Hij keert 50 jaar na datum terug naar de stad waar hij de legendarische clip voor “Blanche en zijn peird” opnam. Het tv-programma “Mary’s magazine” nam Vermandere destijds mee op pad door Brugge en draaide er een clip. Vandaag werd het nieuwe Brugse concert aangekondigd, 50 jaar na die bewuste opname in de Brugse binnenstad.

Willem Vermandere, kleinkunstenaar, denker, beeldhouwer, zanger, muzikant, heraut van het volkse woord en brenger van vertellementen. De titels van Vermandere zijn legio. Samen met zijn trouwe muzikanten-trawanten – zoals Willem ze zelf noemt – Freddy Desmedt (klarinet, dwarsfluit, saxofoon en percussie), Pol Depoorter (gitaren en mandoline) en Bart Caron (contrabas) tovert Willem met woord en klank, luchtig en doodernstig, droevig en blij, levenslustig en soms donker. Willem zingt graag, speelt graag muziek, maar hij vertelt ook graag tegen het publiek. Verhalen uit zijn leven, verhalen over liedjes die tot stand kwamen, verhalen over allerlei zaken die de mensen boeien. Vlaanderens warmste theatermens Willem Vermandere – die net zoals echte goede wijn verbetert met het ouder worden – komt op 5 mei 2024 opnieuw naar Concertgebouw Brugge. Zijn laatste optreden in Concertgebouw Brugge dateert alweer van mei 2018.

Niet tussen Kortrijk en Lauwe, maar in Brugge

Dat het optreden nu wordt aangekondigd is geen toeval. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de legendarische clip van “Blanche en zijn peird” in Brugge werd opgenomen. Het toenmalige BRT-programma “Mary’s magazine” ging met Vermandere schok door de historische binnenstad. Vanuit een paardenkoets, hoe kan het ook anders, zong hij “Blanche en zijn peird”.

Mary Porcelijn

De tv-show op BRT, “Mary’s magazine”, werd gepresenteerd door Mary Porcelijn. De presentatrice had in de jaren ’60 zelf een zangcarrière maar blijf vooral een stukje tv-geschiedenis door tijdens één van de eerste kleuruitzendingen van BRT (voorjaar ’71) een handvol seconden poedelnaakt door beeld te schrijden. Daags na de uitzending stond de Vlaamse media in rep en roer. Dat in de bewuste scène Mary’s plaats werd ingenomen door een stand-in actrice kwam pas decennia later aan het licht. (PADI)

