‘50 jaar Hans Kusters Music’ op MENT TV

Op zondag 3 april zie je tussen 10 en 12 uur op een bepaald moment niet één of twee, maar drie en zelfs vier personen bij elkaar zitten in het programma Herbert op MENT TV.

Inderdaad, normaal zitten er maar één of twee personen aan de gesprekstafel bij Herbert, maar nu zaten Johan Boskamp uit Nederland, Mathias Vergels, Bob Savenberg én Hans Kusters gezellig bij elkaar om te praten over ’50 jaar Hans Kusters Music’. Wat Johan Boskamp daarbij deed? We vernamen dat Johan in 1986 (!!!) in het achtergrondkoor stond met de Oranje Duivels. Dit was een single van Walter Capiau. Wil je àlles weten over ’50 jaar Hans Kusters Music’? Dan moet je zeker op zondagmorgen afstemmen op MENT TV. (PADI)