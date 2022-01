’24 UUR LIVE’: reacties van Jérémie Vrielynck, Bram Van Den Berghe, Lisa Del Bo, Willy Sommers, Isabelle A. & Daalman

De tweede editie van ’24 UUR LIVE’ was terug een topper met veel kijkers in de huiskamer en met een fooi van 100.000 euro als dankjewel voor hun inzet. Miguel Wiels en zijn band deden het weer én daar mogen ze terecht trots op zijn. “De échte sterren staan hier op het podium”, zei Lisa Del Bo toen ze net een song had gezongen. “Je verdient echt waar een standbeeld”, reageerde ze richting Miguel Wiels.

LISA DEL BO

Tussen haar optreden sprak Lisa Del Bo al lovende woorden uit, richting Miguel Wiels en zijn band. Net na haar optreden zei ze backstage tegen ons: “Ik vind het megacool, goed gedaan, zoveel meer én beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het voor de fun, maar dit jaar hangt er veel van af. Je voelt dat dit gaat tot bij de regering, dat iedereen een statement wilt maken. Ik vind het fantastisch. Ik ben zo blij dat ik hier een deel van mocht uitmaken. Ik hoop dat het een traditie wordt. We moeten zoiets in leven proberen te houden, ook voor mensen die zelden naar optredens gaan. Op die manier kunnen ze het eens live meemaken in de eigen huiskamer. Prachtig toch!”

BRAM VAN DEN BERGHE

PADI in gesprek met muzikant Bram Van Den Berghe © PADI/Jens

Bram Van Den Berghe, boezemvriend van Niels Destadsbader, één van het duo van ‘Bram & Lennert” en ook dé Bram die bezig is met een solo-carrière zei tegen ons: “Ik vind deze tweede uitgave nog beter dan de eerste. Ik vind het zelfs de max. De backstage is ook keigezellig. Er zit ook publiek, maar 200 man, maar dat zorgt voor iets extra, en dat is toch al iets. Je speelt en ziet dan automatisch al mensen zitten. Zelf maakte ik twee moeilijke momenten mee: om 2 uur ’s nachts en rond 7 uur deze morgen, maar nu voel ik mij terug goed. Nu gaan we door tot het einde. De mooiste momenten? Ik vond Tine en Pieter Embrechts super. Die zingen samen fantastisch. Ook 2Fabiola was fantastisch. Er zat helemaal niets tussen dat ik als muzikant niet fijn vond. Ook mijn eigen project ‘Bram & Lennert’ was leuk. Zelf kon ik niet enkele uren slapen. Er zat immers maar telkens zo’n 45 minuten pauze tussen en dan is het dus niet mogelijk om wat te slapen. Met wat geluk slaap ik op maandag bij als mijn kinderen niet te lastig zijn. Ik denk dat we nu wel roofbouw pleegden op ons lijf en dat we daar zullen moeten van recupereren, maar dat zullen we dan wel zien…”

JEREMIE VRIELYNCK

Jérémie Vrielynck © Dorien Goetschalckx

“’24 UUR LIVE’ is een geweldig initiatief voor en door de cultuursector. Een sterke organisatie, sterke crew, geweldige artiesten en een topband. Mij hoor je enkel lovende woorden zeggen. Het was een eer om hiervoor gevraagd te worden en daarbij kwam nog dat dit mijn eerste optreden in het Sportpaleis als solo-artiest was, waar ik ‘Blauw’ van The Scène en ‘Purple Rain’ van Prince bracht. Dat is iets heel bijzonder. Hoewel corona nog steeds een stokje stak voor optreden met publiek werd er een livestream georganiseerd via hln.be, die honderdduizenden keren werd bekeken. Geweldig toch! Kortom, een meer dan geslaagde editie.”

ISABELLE A. & DAALMAN

Isabelle A. & Daalman © PADI/Jens

Daalman: “Dat concept is fantastisch. In deze periode zitten we nog altijd met corona. In één jaar tijd is er inderdaad maar weinig veranderd, buiten het feit dat er nu testcentra zijn en dat er al veel mensen zijn gevaccineerd, maar wij hebben maar weinig optredens.” Isabelle A. vult aan: “Ik hoop dat we heel snel terug kunnen optreden. Vanaf 28 januari mogen de zalen voor 70% weer vollopen. Dat kan ik enkel maar toejuichen. Alles verloopt veilig in onze sector. Tegen de zomer moet het zeker lukken om vaak op een podium te staan. Partner Daalman: “Vorig jaar supporterden we met de kinderen voor Isabelle. Dit jaar mocht ik ook meedoen. Ter voorbereiding keken we gisteren al eens naar meerdere optredens. Een uitschieter? Sergio vond ik de max.” Isabelle A.: “Dat vond ik ook. Ik ken Sergio al jaren. Wij wilden zelfs dat hij nog één liedje meer bracht. Het was zo mooi.” Daalman besluit onze babbel als volgt: “’Volgend jaar 24 uur Sergio in het Antwerpse Sportpaleis (lacht)”.

WILLY SOMMERS

Willy Sommers verliet het podium en wandelen door het publiek. © PADI/Jens

“Dit is een fantastisch concept. Artiesten uit alle genres doen eraan mee. Iedereen is erbij betrokken. Dit jaar vind ik het leuk dat er toch al 200 mensen mogen aanwezig zijn. Vorig jaar stonden we te zingen voor een leeg Sportpaleis, maar nu is dat toch iets anders. Ik zong ‘Als een leeuw in een kooi’, ‘Zeven anjers, zeven rozen’ en ik sluit af met ‘Laat de zon in je hart’.” Voor het laatste lied ging Willy van het podium en wandelde hij door de 200 aanwezigen, na goedkeuring van de organisatie. (PADI)