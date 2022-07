22-jarige Dylan lanceert veelzijdige debuutsingle ‘Contigo’: een combinatie van Engels, Spaans én Frans!

De 22-jarige Dylan Van Moer uit Hoeilaart bracht onder de artiestennaam ‘Dylan’ zijn nieuwe song ‘Contigo’ uit. Dylan is al anderhalf jaar aan het timmeren aan zijn solocarrière. Niet enkel muzikaal, maar ook in zijn videoclips gaat Dylan creatief aan de slag.

Al jaren is zijn grootste passie muziek, maar daarnaast is hij ook nog student bedrijfsmanagement. Een opleiding die zijn creatieve brein op de proef stelt. Dylan is een enorm ambitieus persoon en focust zich heel hard op progressie. “Het moet vooruit gaan”, lacht Dylan. “Ik ben al een tijdje bezig met muziek. Mijn muzikaal verhaal begon in het lager onderwijs. Tijdens de les lichamelijke opvoeding kwam iemand van het lokale zangkoor langs om onze stem te testen. Niet veel later zat ik plots in het ‘Classics For Kids’-koor. Met dat koor heb ik onder andere opgetreden in het Paleis te Laken. De hamvraag was natuurlijk: hoe kan ik mijn muzikale carrière professioneel aanpakken? Het enige struikelblok was mijn onbestaande netwerk binnen de sector. Via mijn voetbaltrainer, toevallig lid van een boysband, maakte ik kennis met mijn huidige producer. We timmeren nu al zo’n anderhalf jaar aan de uitbouw van mijn solocarrière. In die periode bracht ik nog geen originele/eigen songs uit, maar wel zette ik al enkele covers op YouTube”, zegt Dylan.

Nu brengt Dylan zijn debuutsingle ‘Contigo’ uit. “De laatste jaren is mijn interesse voor Spaanstalige muziek en vooral voor het genre reggaeton enorm hard gestegen. Het is een genre dat mijn eigen vibes weerspiegelt en ik kan er mezelf echt in kwijt. Ik dacht: Waarom geen reggaeton nummer maken? Mijn nieuwe song is eigenlijk een heel moderne song, vanuit een andere hoek bekeken. Het is namelijk een combinatie van Engels, Spaans en Frans. Mijn eerste idee was om deze song helemaal in het Engels te zingen, maar hieruit haalde ik niet veel voldoening. Eenmaal ik wat Spaanse woordjes begon toe te voegen, ontstond er al een heel nieuwe vibe. Uiteindelijk heb ik dan ook nog een Franse verse toegevoegd, omdat ik fier ben vanwaar ik kom, namelijk Hoeilaart nabij Brussel”, zegt een fiere Dylan.

Bij een nieuwe song hoort ook een sterke clip en ook daarin is Dylan heel sterk. Tot op heden heeft Dylan zijn clips allemaal zelf geregisseerd. Moeder natuur schonk me een creatief brein, waar ik gretig gebruik van maak. Het bedenken van scenario’s voor mijn eigen clip vind ik dan ook echt geweldig. Wat past er beter bij deze zomerse single dan een goede houseparty? Mijn plan was dus om een 30 à 40-tal mensen samen te laten komen om er een dik feestje van te maken. Natuurlijk bevindt er zich ook een verhaallijn binnen de clip. Er wordt heel wat flirtgedrag vertoond. Om te zien hoe de clip verloopt, zullen jullie moeten kijken”, lacht Dylan. (PADI)

Zijn debuutsingle is te downloaden via alle grote streamingsplatforms.