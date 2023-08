10CC en Bart Buls in de Owla in Brugge: onvergetelijk!

Recent streek de ‘The Ultimate Greatest Hits Tour 2023’ van 10CC neer in de goddelijke muziektempel De Owla in Brugge. Voorafgegaan door een ultieme Bart Buls kregen de vele aanwezige muziekliefhebbers een fantastische avond voorgeschoteld.

Bart Buls wordt beschouwd als een van de grootste rockmuzikanten van zijn generatie, met een stem die vergelijkbaar is met die van Johnny Cash. Na omzwervingen bij Kid Safari, Jo Lemaire, Carlos Nuñez, Admiral Freebee, Vive La Fête … beslist Bart samen met Ben Crabbé de groep Bulsjivism 3.0 op te starten. Tot op vandaag is er ook de blijvende samenwerking met Guy Swinnen en ter ere van de muziek van Mark Knopfler en Dire Straits, Cooking With Knopfler. Hij specialiseert zich nu meer en meer in solo akoestische optredens, waarvan getuige in Brugge. Zijn set begon hij met ‘I can hear your heart beat’, een cover van Chris Rea, gevolgd door een eigen song ‘The Road To Me’. ‘Roland the Headless Thompson Gunner’ glijdt over in ‘Ring Of Fire’, een liefdeslied geschreven door June Carter voor Johnny Cash. Bart kent zijn klassiekers wel. Hij vertoeft ook dikwijls in West-Vlaanderen en weet dat er in Zonnebeke een oorlogsmonument opgericht is ter ere van vijf Australische soldaten. In Belgisch blauwsteen is er een stuk van de tekst van ‘Brothers In Arms’ van Dire Straits gebeiteld. Bart brengt hiervan een pakkende versie ten berde. Dan gaat hij over tot een song die hij samen met Guy Swinnen in de Ardennen geschreven heeft, ‘I’ll lose you’. Eindigen doet hij met ‘Hotel California’ van Eagles waarvan hij de tekst verandert in ‘Welcome to the Hotel of the Owla’. Bart Buls, een rockmonument van Vlaanderen, moet als voorprogramma van de Britse rockgroep 10CC een strak uurschema volgen. Jammer, het mocht zeker langer geduurd hebben.

‘The Second Sitting For The Last Supper’, qua entree kan dit nummer wel tellen. 10CC gaat direct full speed en zal dit tot het einde blijven volhouden. De songtitel van het 2de nummer haalde Graham Gouldman bij zijn vader. Die zei altijd: ‘Art For Art’s Sake, Money For God’s sake’. Een meezinger van jewelste. Evenals de volgende in de rij van hits: ‘Life Is A Minestrone’. In ‘Good Morning Judge’ wisselt Keith Hayman, de toetsenist, zijn instrument in voor de bass van Graham. Het eerste kippenvelmoment komt er bij het meerstemmige nummer ‘The Dean And I’ uit het eerste album van 10CC. Het tweede volgt direct erna met ‘Old Wild Men’ waarbij het jongste lid Iain Hornal met zijn prachtige stem de wondermooie lyrics vertolkt. ‘Clockwork Creep’, geschreven door de vroegere bandleden Godley & Crème, gaat over een bom in een vliegtuig, vanuit het perspectief van de bom. Muzikaal heeft het ook een komische inslag, met een eigenzinnig ritme. ‘Feel The Benefit’ wordt gevolgd door het alom meegezongen ‘The Wall Street Shuffle’.

© Marianne

10CC maakt ook nog nieuwe songs, getuige hiervan ‘Floating In Heaven’. Het nummer is geschreven door Gouldman, met Brian May van Queen als bijdrage voor gitaar en zang. Het werd gemaakt bij het vrijgeven van foto’s van de James Webb Space Telescope , waarop de eerste foto’s van de ruimte te zien zijn die naar de aarde zijn gestuurd. Deze avond wordt Brian May natuurlijk vervangen door Rick Fenn, de gitaarvirtuoos van 10CC zelf. Van een nieuwe naar een oude song komen we uit bij ‘The Things We Do For Love’ en van een oude naar een nieuwe bij ‘Say The Word’. Iain wilde een typisch seventies nummer schrijven en deed dit samen met Graham bij een terugreis in het vliegtuig. Ze kwamen uit bij een typisch 10CC nummer. Op een rijtje worden dan de volgende hits op het begeesterde publiek afgevuurd: ‘Silly Love’, ‘I’m Mandy Fly Me’ en het wondermooie ‘I’m Not In Love’. Na de groepsvoorstelling, Paul Burgess, de slagwerker mogen we niet vergeten, kan ‘Dreadlock Holiday’ zeker niet ontbreken. Wat ontbreekt er dan wel nog in hun set? Jawel, hun hit ‘Donna’. Hier komen ze totaal verrassend uit de hoek door het volledig a capella te zingen. Fenomenaal. Wat een apotheose. Afsluiter is ‘Rubber Bullets’ waarbij de muzikanten nogmaals hun virtuositeit laten horen. 10CC, populair in de jaren zeventig, maar nog even indrukwekkend in 2023 in De Owla van Brugge. (PADI & Marianne)