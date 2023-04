‘10 jaar Niels & Wiels’ was een groot feest in Kursaal Oostende, met de ‘gasten’ Remy én Jana

Op Paaszondag liep Kursaal Oostende goed vol voor het muzikale feest ’10 jaar Niels & Wiels’, die één dag eerder ook al op dezelfde locatie present waren voor een méér dan geslaagd optreden.

Net zoals tijdens de andere voorstellingen waren er ook hier heel wat fans present. De ene droeg een Niels-sweater, de andere een t-shirt. De ene was jong, de andere ietsje ouder. Méér vrouwen dan mannen aanwezig? Dat kan, maar we bemerkten toch dat op die vrije zondag er heel wat mannen hun vrouw of liefje hadden gevolgd. Of ze er spijt van hadden? Helemaal niet, want toen we links en rechts rondkeken zagen we ook dat de aanwezige mannen uit hun dag gingen. Over het optreden zelf gaan we qua uitleg ons beperken, want we waren al erbij in Plopsa De Panne en toen gaven we relaas over hoe de show was opgebouwd.

Jana én Niels © gsm Jens

Deze keer staan we stil bij de lieve Jana uit Vilvoorde, die door Niels werd uitgekozen om bij hem op het podium plaats te nemen. Niels zong ‘Ga Je Met Me Mee Naar Boven’ toen hij die lieve schat naast zich had, waarna hij voorstelde dat ze ook bleef staan voor ‘Zestien Jaar’. Jana mocht nog een kus geven aan Niels én ook een zoen geven aan Miguel Wiels.

Een mooi én vooral onvergetelijk moment voor Remy. © gsm PADI

Ook de dertienjarige Remy Dejaegere uit Ingelmunster had het geluk van naast Niels te staan op het podium. De jongeman zat in de zaal en was al de hele dag onderweg. Om 6 uur was hij immers vertrokken naar een internationaal judotornooi in Lommel. Daarna volgde als toetje nog het optreden van Niels Destadsbader in Kursaal Oostende in het bijzijn van zijn mama Vanessa en vrienden. Tijdens de volledige show zat Remy al met zijn hand omhoog in de hoop dat Niels hem opmerkte, maar dat gebeurde niet. Zijn mama zei nog dat Niels daar niet ging op ingaan. Remy zei: ‘De aanhouder wint, ik ga het vragen aan het podium’. En zo stond Remy – tussen nog andere fans – vooraan aan het podium en stond hij plots zelfs op het podium om een foto te vragen. Niels vroeg zijn voornaam en of hij al een lief had. Remy zei ja, het publiek vond dat grappig. Niels vroeg of zijn lief mee was, maar daarop moest hij negatief reageren. De jongeman was er precies niet goed van dat hij plots naast Niels stond, want hij zuchtte diep. Niels lachte, waarna hij zijn foto kreeg. Ook voor Remy kon zijn dag niet meer stuk. (PADI)