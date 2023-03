’10 jaar Niels & Wiels’ in Plopsa De Panne: De laatste keer of toch niet?

In een goed gevulde theaterzaal van Plopsa De Panne stond ’10 jaar Niels & Wiels’ op het podium.

Niels en Wiels maakten samen hun entree op het podium en maakten wat woordengrapjes over dat ze ook een mooi kostuum droegen met een knipoog naar The Masked Singer. Net voor zijn eerste liedje vroeg Niels al aan het publiek of er iemand het refrein ervan kon meezingen. De zaal zong luidkeels mee. Er volgde wat uitleg over het ontstaan van hun samenwerking, waarna ze een trieste boodschap hadden: na deze tour stoppen ze ermee! “We blijven goede vrienden, maar we gaan elk onze eigen weg”, zei Wiels. In de zaal was het muisstil. Niels probeerde nog Wiels te overtuigen, maar die zei dat het voorbij was.

© gsm Maryam

De hele avond wilde men vooral feest vieren. Ze haalden herinneringen op, en stonden stil bij Will Tura. Toen ze hun samenwerking begonnen, ontving Niels alle platen van Will Tura. Hij mocht niet terugkeren voor hij ze allemaal had beluisterd. Niels maakte heel de tijd wat mopjes en vroeg aan Wiels om anekdotes te vertellen over Steven Van Gucht. Maar Wiels wilde dat niet zelf vertellen, Dan deed Niels het maar en de zaal lag plat van het lachen. Steven Van Gucht dacht immers ooit dat Wiels de pa was van Niels. Dit was de overgang naar het liedje ‘Hey Pa’.

© gsm Maryam

Ondertussen schreven Niels & Wiels samen reeds 59 liedjes. Niels vond dat 59 maar een raar getal is om mee te eindigen. Hij stelde voor van nog een nummer 60 te schrijven. Het publiek vond dat een uitstekend idee. Ze vroegen ook input aan het publiek. Iedereen riep maar erop los. Het nummer dat gekozen werd was ‘1 Op Een Miljoen’ van Metejoor. Het eerste woord dat gekozen werd: liefde! Daarna zei een klein meisje op de eerste rij: Dit is wat mijn mama zei’. Niels vond dit aandoenlijk, omdat dit méér dan één woord was.

Tijdens de pauze gingen Niels & Wiels aan de slag met het nummer van Metejoor, het woord ‘liefde’ en de zin ‘Dit is wat mijn mama zei’ om hier een 60ste nummer van te maken. Na de pauze ging het feest gewoon door, Niels kwam tevoorschijn tussen het publiek en ging zo door naar het podium met onderweg de nodige handjes, high-fives en selfies .Toen brachten ze het ‘nieuwe nummer’ dat ging over ‘het einde van Niels & Wiels’. Niels vond het ook een goed idee om het meisje dat die zin ‘Dit is wat mijn mama zei’ riep mee bij hem op het podium te plaatsen. Ook brachten ze wat covers uit hun vrijdagrubriek bij Q-Music, waarin ze bestaande nummers coveren. Niels krijgt de zaal tijdens de liedjes ook recht en leerde het publiek eveneens wat choreografieën aan. Dan vroeg hij even serieus een momentje stilte, omdat hij iets had voorbereid om Wiels te bedanken. Zijn Mickey, zijn broere. De zaal was terug muisstil. De spots waren gericht op Wiels, want Niels vroeg of hij echt niet verder wilde doen. Niels moedigde het publiek aan. En Wiels zei: ‘Allez, we doen er nog tien jaar bij!’ (PADI)