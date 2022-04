Win een van de 35 waardebonnen twv €50 of €100

Op vrijdag 29 april steekt KW Resto bij De Krant van West-Vlaanderen. Een KW Special die verrassend veelzijdig is. Je leest er meer over 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten en vindt een waaier aan lekkere adresjes. Zin om zo’n topadresje te bezoeken en te genieten van een heerlijk etentje? Goed nieuws, want KW trakteert haar lezers op een waardebon van €50 of €100 bij een van de 35 deelnemende restaurants.

Hoe kan je deelnemen?

Duid aan voor welk restaurant je een waardebon wil winnen Beantwoord de wedstrijdvraag Laat je gegevens na Klaar! Je deelname is bevestigd!

Deelnemen kan van 29 april 2022 tot en met 15 mei 2022 – 23.59 uur. Succes!