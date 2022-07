KW trakteert: gratis frietjes voor elke lezer!

De nationale feestdag komt er aan en hoe vier je die beter dan met lekkere frietjes? Daarom trakteert KW met een gratis pak friet (mét mayonaise). De Krant van West-Vlaanderen van 15 juli mag je dus zeker niet missen!

Een frietje prikken om de vakantie in te zetten? Dat kan dankzij KW en Best-Frit. Haal op vrijdag 15 juli de krant in huis, knip de bon uit en ga vliegensvlug naar één van de deelnemende frituren. In ruil voor de bon ontvang je GRATIS EEN PAKJE FRIET MET MAYONAISE (bij aankoop van min. €2).

Deelnemende frituren:

Assebroek: Frituur ‘t Peerdeke

Bavikhove: Baviko

Beernem: ‘t Smoefelhuisje

Brugge: Frietshop Ji Wang

De Haan: Picasso

Dentergem: Dentergems Smulhoekje

Gistel: Lowie Frieton

Hulste: ‘t rond punt

Ieper: Chipz

Ieper: Kattekwaad

Ieper: De Bevoorrading

Ingelmunster: ‘t Sloeberke

Izegem: De Statie

Kachtem: Friethuis ‘t Dorp

Kortrijk: De Blauwe Frituur

Kortrijk: De Petaterie

Kortrijk: Frietboutique

Loppem: Speedy Snack-Loppem

Meulebeke: Berefriet

Moorsele: PomPatat

Oostduinkerke: Resto Frituur Indoor Riko

Oostende: Hazegras

Oostkamp: Het Friethuis

Oostkamp: Frituur dipu Oostkamp

Roeselare: Frituur Poater

Roeselare: ‘t Friethuisje

Nieuwkerke: De Platse

Veldegem: Kom Eet

Waregem: ‘t Waregems Friethuis

Westende: Friet de Mer

Actie geldig van 15 juli 2022 tot en met 24 juli 2022 in een van de deelnemende Best-Frit-frituren – Enkel geldig bij aankoop van min. €2,5 – Maximaal 1 bon per klant en per bezoek – Enkel originele bonnen zijn geldig – Niet cumuleerbaar met andere acties – Niet inwisselbaar in speciën.